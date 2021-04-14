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Teknoloji ULAQ SİDA'da kritik gelişme! Resmen tamamlandı
Teknoloji

ULAQ SİDA'da kritik gelişme! Resmen tamamlandı

Türkiye’nin ilk silahlı insansız deniz aracı (SİDA) ULAQ'ın karadan kontrol edilmesi için geliştirilen Sahil Kontrol İstasyonu’nun (SAKİ) üretimi tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 16:19:00 -

Bir minivan olarak tasarlanan SAKİ içerisinde bir adet kaptan, bir adet de nişancı konsolu yer alıyor. Kaptan konsolu üzerinden ULAQ’ın yönetimi sağlanırken, nişancı konsolu üzerinden de ULAQ üzerindeki faydalı yük olarak yer alan füze sistemlerinin kontrolü ve takibi sağlanabiliyor. Güç dağıtım üniteleri, aydınlatma ve iklimlendirme gibi yaşam ve sistem destek ekipmanları ile 7/24 hizmet verecek şekilde tasarlanan ve donatılan SAKİ; hızla kurulabilen, kullanıcı dostu arayüzleri ile kullanımı kolay, modüler yapısı ve sahip olduğu provizyonları ile tüm ULAQ ürün ailesini destekleyen bir mimariye sahip olarak geliştirildi.

Görüş Hattı (LOS) ve Görüş Hattı Ötesi (BLOS-SATCOM) veri bağları vasıtasıyla ULAQ ile iki yönlü veri aktarımı sağlayan SAKİ; KEMENT ve TAFICS arayüzleri üzerinden platform/lar ve komuta kontrol merkezi/leri ile anlık haberleşme ve ağ destekli harekât alt yapısına sahip. Meteksan Savunma‘nın insansız ve insanlı keşif gözetleme hava platformları için geliştirdiği, 200 km’nin üzerinde veri aktarım menzili bulunan AKSON Veri Bağı da İHA’lar ile müşterek harekât yapılmasını sağlayacak.

ULAQ Sahil Kontrol İstasyonu (SAKİ)

SAKİ içerisinde yer alan görev planlama ve takip fonksiyonu, ULAQ’ın özellikleri, görev tipi ve görev yerine bağlı olarak AIS, meteoroloji gibi çevre birimlerden aldığı bilgileri analiz ederek görev öncesi ve/veya icrası sırasında görev planının hazırlanmasını sağlıyor. Araç kontrol ve faydalı yük kontrol fonksiyonları ise uzaktan komuta, yarı otonom ve tam otonom modları ile operatör kullanımlarına önemli kolaylıklar sunuyor.

Mevcut durumda SAKİ donanımlarının tasarımı ve üretimi tamamlanırken, seyir testleri süren ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı’ndan alınan veriler ışığında seyir ve kaçınma manevralarını da içerecek şekilde otonom harekât kabiliyetini sağlayan ve yapay zekâ ile donatılmış yazılımlar da tamamlanma aşamasına geldi.

SavunmaSanayiST

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