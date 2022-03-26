ULAQ SİDA Yunan'ın ayarlarını fena bozdu! Böyle duyurdular

Savunma sanayii alanında, otonom sistemlerin kullanımı her geçen gün artarken, Türkiye gibi muharebe alanlarında S/İHA'larla operasyonel başarı elde etmiş ülkeler, diğerleri için birer örnek haline geliyor.

Türk savunma sanayii, İHA/SİHA başarısına yenilerine eklemek için, İnsansız Kara Araçları (İKA) ve İnsansız Deniz Araçları (İDA) alanında da çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Bu çalışmalar kapsamında, Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma'nın ortaklığıyla geliştirilen silahlı insansız deniz aracı (SİDA) ULAQ 21-23 Mart tarihleri arasında Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX) gövde gösterine çıktı.

ULAQ yüzey saldırı (anti-surface warfare - ASuW) ve liman güvenlik gemisi (PSV) modellerinin ilk kez sergilendiği fuarda gözler, Türk savunma endüstrisinin yeni ürünlerindeydi.

Bayraktar'dan sonra ULAQ paniği

DIMDEX'e katılımı sonrası uluslararası basında geniş yer bulan ULAQ, Yunan medyasında da paniğe yol açtı. Türkiye'nin insansız hava araçlarına neredeyse her gün manşetlerinden yer veren Yunan medyası, bu kez de ULAQ'ı sayfalarına taşıdı.

Yunanistan'da güvenlik stratejileri alanında yayın yapan Defencepoint internet sitesinde yer alan haberde, silahlı insansız deniz aracı ULAQ'ın, denizlerde Yunan güçlerine ciddi tehdit oluşturabileceği ifade edildi.

Haberde, ULAQ'ın son teknoloji donanımlar kullandığından bahseden medya kuruluşu, SİDA'nın tanıtım görüntülerine de yer verdi.

ULAQ SİDA

Antalya merkezli Ares Shipyard ve Ankara merkezli Meteksan Savunma tarafından ortaklaşa geliştirilen Türkiye'nin ilk muharip insansız deniz aracı olan ULAQ SİDA, Aralık 2020'de denize indirildi.

2021 yılında ilk atış testlerini gerçekleştiren SİDA, 11 metre uzunluğa ve 2,70 metre genişliğe sahip. Ayrıca 6 ton deplasmana sahip olan SİDA, 2 ton görev yükü taşımaktadır.

Silahlı İnsansız Deniz Aracı ULAQ, milli füze sistemleri üreticisi Roketsan ürünleri olan 4'lü podu ile 2,75 inç Lazer Güdümlü Füze CİRİT ve 2'li lançeri ile Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi'yle (L-UMTAS) donatıldı.

ULAQ'ın SUNGUR ve STAMP gibi diğer silahların entegrasyonuna uygun bir altyapıya sahip olduğu da belirtiliyor.

Star Gazetesi