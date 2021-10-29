"Ulan" Yaşar Okuyan! "Git eşek gibi anır"

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YouTube kanalında Diyanet İşleri Başkanlığına ve Din İşleri Yüksek Kuruluna "Ulan Diyanet! Ulan Kurul Üyeleri!" şeklinde dil uzatan Yaşar Okuyan’a Mil-Diyanet Sen’den tepki geldi.

Mil-Diyanet Sen tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet ve Sözcü gazetesinin gündeme getirdiği 'Baldız' meselesini sen de diğerleri gibi mabadınla mı okudun? Verilen bir fetvayı bağlamından kopartarak bu şekilde ahlaksızca dezenformasyon yapmak sana yakışıyor mu? 'Ulan Diyanet ! Ulan Diyanetçiler!' şeklinde Diyanet çalışanlarına hakaret etmek senin haddine mi düşmüş? Sen kimsin..? Daha önce 'şöyle şöyle olursa Kızılay meydanında eşek gibi anıracağım' demiştin ya... Şimdi sen git Kızılay meydanında eşek gibi anırmaya devam et. İslam'a bin yıl hizmet etmiş olan aziz milletimizin gözbebeği Diyanet İşleri Başkanlığı ve personelini lağım kokan ağzına almak senin haddine mi? Diyanet İşleri Başkanlığına ve çalışanlarına 'Ulan' şeklinde hitap ederek hakaret eden Yaşar Okuyan şarlatanını özür dilemeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Mil-Diyanet-Sen Genel Başkanı Celaleddin Güven de sosyal medya hesabından açıklamayı paylaşarak tepkisini dile getirdi.