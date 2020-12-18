  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya son yolculuğuna uğurlandı

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 13:30:07 -
Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya son yolculuğuna uğurlandı

MUĞLA (AA) - Hayatını kaybeden Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya'nın cenazesi toprağa verildi.

İki çocuk babası AK Parti'li 62 yaşındaki Akkaya'nın cenazesi Ula Belediyesi hizmet binası önüne getirildi. Burada helallik alınıp dua edilmesinin ardından cenaze İskele Mezarlığı'na götürüldü.

Mezarlıkta düzenlenen törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan namazın ardından Akkaya'nın cenazesi defnedildi.

Bakan Soylu, törenin ardından aileye taziyelerini iletti.

Gölcük Mahallesi'nde ziyaretler yapan Akkaya, dün fenalaşması üzerine kaldırıldığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edip 'Doğru adres Türkiye' dedi
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edip 'Doğru adres Türkiye' dedi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, koronavirüs sürecinde başından beri başarılı bir çalışma yürüten Türkiye için "Türkiye, sağlık ve hastaneler ..
İki ülke arasında savaş çıkaracak iddia: Katil Sisi'nin oğlu!
Dünya

İki ülke arasında savaş çıkaracak iddia: Katil Sisi'nin oğlu!

Kahire’de 2016’da İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni’nin işkence ile öldürülmesi, İtalya ile Mısır arasında krize neden olmuştu. İtalya..
Asıl iğrençlik gizleniyor! Üniversitede milletin kızları bu 'sapık zihniyet'e emanet!
Gündem

Asıl iğrençlik gizleniyor! Üniversitede milletin kızları bu 'sapık zihniyet'e emanet!

Üniversitelerle ilgili söylemediği bir ifade üzerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun sözlerini çarpıtarak linç etmeye çalışan malum kesim,..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay