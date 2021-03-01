Ukrayna'ya zırhlı asker ambulans hibe ettiler
Letonya, Ukrayna ordusuna 7 tane hafif zırhlı askeri ambulans hibe etti.
Defence Express'e göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Askeri Sağlık Servisi, Letonya hükümetinden doğu Ukrayna'daki cepheye iletilmek üzere 7 adet hafif zırhlı askeri ambulansın sevkiyatını teslim aldı aldı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne gönderilen araçlar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Letonya'nın Ukrayna Büyükelçisi Juris Poikans ve Cumhurbaşkanlığı Dairesi Başkan Yardımcısı Roman Mashovets tarafından karşılandı.
Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, "Ortaklarımızın desteği sayesinde, askeri sağlık hizmetimizin yeteneklerini önemli ölçüde güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı. Taran, Letonyalı ortaklardan gelen bu "paha biçilmez hediyenin" birlikleri güçlendirmek için kullanılacağını söyledi.
Letonya'nın Ukrayna ordusuna hibe ettiği 7 adet hafif zırhlı askerî ambulansın teslimi için tören düzenlendi.
Kaynak: star.com.tr