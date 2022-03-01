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Dünya Ukrayna'ya verilecek savaş uçaklarının sayısı belli oldu
Dünya

Ukrayna'ya verilecek savaş uçaklarının sayısı belli oldu

Rusya Lideri Vladimir Putin'in talimatıyla başlayan Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 6'ıncı gününe girdi. Avrupa Birliği ve NATO geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya askeri destek sözü verdi. Bu desteklerden biri de Ukrayna'ya savaş uçağı verilmesiydi. Edinilen bilgiye göre; Bulgaristan, Polonya ve Slovakya tarafından Ukrayna’ya 70 adet savaş uçağı gönderilecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 18:40:00 -
Ukrayna'ya verilecek savaş uçaklarının sayısı belli oldu

 

Hatırlanacağı üzere; Avrupa Birliği (AB), geçtiğimiz günlerde Ukrayna’ya savaş uçağı desteğinde bulunacağını açıklamıştı. Ukrayna’ya yönelik savaş uçağı desteğinin detayları belli oldu. Edinilen bilgiye göre; Bulgaristan, Polonya ve Slovakya tarafından Ukrayna’ya 70 adet savaş uçağı gönderilecek.

Bulgaristan 16 adet MiG-29 ve 14 adet Su-25, Polonya 28 adet MiG-29, Slovakya ise 12 adet MiG-29 savaş uçağını Ukrayna’ya sevk edecek. Ayrıca Ukrayna, Polonya havalimanlarında Ukrayna pilotlarının muharebe görevlerini yerine getirebileceği üsler kurabilecek.

Ukrayna’ya yönelik savaş uçağı desteğinin MiG-29 ve Su-25 gibi nispeten eski nesil uçaklardan oluşmasının en önemli sebebi, bu uçakların muadillerinin halihazırda Ukrayna Hava Kuvvetleri envanterinde bulunuyor olmasıdır. Böylelikle Ukraynalı pilotlar, aviyonik açıdan eğitim aldıktan sonra çok kısa süre içerisinde yeni gelen MiG-29 ve Su-25 uçaklarını kullanıma alabilecek.

Polonya, Bulgaristan ve Slovakya’nın MiG-29’ları, kullanıldıkları dönemlerde belirli modernizasyon programlarından geçtiler. Özellikle Slovak MiG-29’ları, RSK MiG, BAE Systems ve Rockwell Collins tarafından kapsamlı modernizasyonlara tabii tutuldu.

Polonya, Bulgaristan ve Slovakya, savaş uçaklarının yanında mühimmatları da Ukrayna’ya sevk edecek.

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Yorumlar

Ömer

Herkes elindeki hurdayi boşaltıyor....
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