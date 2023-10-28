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Gündem Ukrayna’ya öyle Filistin’e böyle! İşte ABD alçaklığının özeti
Gündem

Ukrayna’ya öyle Filistin’e böyle! İşte ABD alçaklığının özeti

Yeniakit Publisher
2023-10-28 11:44:00 - 2023-10-28 11:44:35

İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde insanlık dramı yaşanırken İsrail'in en büyük destekçisi olan ABD'nin Ukraynalı ve Filistinli sivillere karşı ayrımcı tutumu dikkat çekiyor.

İsrail, üç haftadır 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne gece gündüz demeden saldırı düzenliyor.

Ev, okul, hastane, cami, kilise denilmeden her yer bombalanıyor.

Son aktarılan bilgilere göre bölgede 3 bin 38 çocuk hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 298 artarak 7 bin 326'ya yükseldiğini bildirdi.

ABD'nin ikiyüzlülüğü

Adeta bir soykırıma girişen İsrail'in en büyük destekçisi ise ABD...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada İsrail'in sivil katliamlarına ilişkin, "Masum siviller zarar görecek. Keşke size farklı bir şey söyleyebilseydim. Bunun olmamasını diliyorum ama olacak" dedi.

John Kirby, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü görevini yürüttüğü geçtiğimiz yıl ise Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna için Filistin açıklamasıyla çelişen ifadeler kullanmış, "Kadınlar, hamile kadınlar öldürülüyor. Hastaneler bombalanıyor. Vicdana aykırı" şeklinde konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sahtekarlığın dik alası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada Batı'nın iki yüzünü, "Gazze'deki zulme gözlerini kapatan Batılı güçlerin İsrail için döktükleri gözyaşı sahtekârlığın dik alasından başka bir şey değildir. Daha dün Ukrayna'da yaşanan savaşta ortaya çıkan kayıplar için dünyayı ayağa kaldıranların Gazze’deki aleni katliama duvar kesilmesi bu riyakârlığın en somut ifadesidir" sözleriyle anlatmıştı.

 

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Yorumlar

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TERÖRİST SİYONİST KATİL EŞKİYA ÜLKESİNİN KIRBY DENEN ALÇAK FİLİSTİN ZULUMLERİN BAŞ MİMARI VE FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİ SIRADAN ETNİK TEMİZLİK YAPTIRARAK KATLETTİREN VE KATLEDENLER SİZ SİYONİST KATİL PENTOGON VE BIDEN DENEN BEYNAMAZ BUNAK MÜSLÜMAN DÜŞMANLARI SİZLER VARSINIZ ORTADOĞUNUN PETROL YATAKLARINA SAHİP OLABİLMEK İÇİN ŞUAN FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİ ÖLDÜREN VE ÖLDÜRTEN SİZ KATİL AMERİKADIR ORTADOĞUNUN SIRADAN TOPRAKLARINI İŞGAL PLANLARINIZI KATİL İSRAİL İLE BÜYÜK İSRAİL PROJESİNİ BERABER HAYATA GEÇİRMEYE ÇALIŞTIĞINIZI BİLİYORUZ SURİYEDE KATİL PİÇ ÇOCUKLARINIZ OLAN YPG PYD PKK DEAŞ'I ÜLKEMİZE KARŞI KULLANDIGINIZI BİLIYORUZ ETRAFIMIZA ÜSLER KURARAK PKK YPG PYD'İ ÜSTÜMÜZE SALARAK EYLEM YAPTIRARAK TÜRKİYEYİ DİZ ÇÖKTÜRMEYE YÖNELİK OLDUĞUNU BİLİYORUZ TÜRKİYE YAŞADIĞI MÜTTEDCE HALKIMIZ VE SİLAHLI KUVETLERİMIZ KATİL ABD VE İSRAİL EŞKİYA ÜLKESİNE ASLA BOYUN EYMEYECEĞİZ GEREKİRSE ÖLÜLÜMÜNE SAVAŞIR SİZ PENTOGON VE BIDEN GİBİ SENİN GİBİ KIRBY GİBİ ALÇAKLARA KARŞI KOYOCAĞIMIZDAN EMİN OLUN ŞUNU İYI BİLİN BİZİ SAKIN FİLİSTİN SANMAYIN BİZ TÜRKLER FİLİSTİNE BENZEMEYİZ GEREKİRSE UĞRUNDA ÖLÜRÜZ GENE ÜLKEMİZİN BİR KARIŞ TOPRAĜINİ SİZ SİYONİST KATİLLERE VERMEYİZ. 1915 ÇANAK KALE SAVAŞLARINDA DÜŞMANI NASIL DENİZE DÖKTÜKSEK SİZ SOYSUZLARIDA AYNEN DENIZE DÖKMEK İÇİN ÖLMEYE HAZIRIZ FİLİSTİNDE ŞUAN KATLETTİĞİNİZ FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİNDE HESABI ER VEYA GEÇ BASTA SİZ ABD KÖPEKLERİ OLMAKLA KATİL SİYONİST İSRAİL'DENDE SORULACAKTIR

Merhaba

YAHU NİÇİN ŞAŞIRIYORSUNUZ. . .BİRAZ KİTABINIZI OKUYUN...O ZAMAN BUNLARIN NE ŞERLİ MAHLÜKLAR OLDUĞUNU YARATANIN SİZE HABER VERDİĞİNI GÖRECEKSİNİZ...
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