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Gündem Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetinde dikkat çeken isim!
Gündem

Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetinde dikkat çeken isim!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya gitti. Burada Ukrayna lideri Zelenski ile görüşecek olan Erdoğan'ın heyetinde BAYKAR CEO'su Haluk Bayraktar'ın da olması dikkat çekti. Bayraktar, SİHA'ların savaşta etkin rol oynaması nedeniyle hem Zelenski hem de Ukrayna halkı tarafından oldukça seviliyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 12:46:00 -
Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetinde dikkat çeken isim!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile resmi ziyarette bulunmak üzere saat 09.15'te Ukrayna'ya gitti. Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek ile diğer yetkililer uğurladı.

Haluk Bayraktar da heyette

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik ediyor.

Ukraynalı yetkililerle iyi ilişkileri var

Rusya - Ukrayna savaşında Ukrayna ordusunun çokça kullandığı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları sık sık gündeme gelmişti. Bayraktar TB2 SİHA'larının üreticisi BAYKAR'ın CEO'su Haluk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile fotoğrafını paylaşarak Zelenski'den "İyi ki senin gibi cesur bir adamı tanıdım… Zafer haksızca işgale karşı ülkesini savunan yürekli insanlarla olsun" diyerek övgü ile bahsetmişti.

Zelenski'nin danışmanı Podolyak ise geçtiğimiz aylarda İstanbul'a gelmiş ve Bayraktar ile görüşmüştü. Podolyak, "Bazı komşular konusunda şanslı değiliz ama birçok dostumuz olduğu kesin." demişti.

Çocuklarına Bayraktar ismini veriyorlar

Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko'nun eşi Katerina Yuşçenko ise geçtiğimiz aylarda Bayraktar SİHA'ların başarılarına övgüler dizip, "Türkiye'ye minnettarız. Çocuklarımıza Bayraktar adını veriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar

Okur

Cumhur başkanı kendi ailesinden olan bireyleri uluslararası görüşmelerden uzak tutması daha doğru olur. İha siha bu ülkenin öz malı burada yetkili bir devlet görevlisi gitmesi daha mantıklı.
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