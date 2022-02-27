Ukrayna'nın Bayraktar SİHA'ları Rus konvoyunu böyle avladı

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Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırılar 4. gününe girerken Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği, resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Türkiye'den satın alınan Bayraktar TB2 SİHA'ların Rus konvoyunu imha ettiği görüntüleri paylaşan büyükelçilik, "Gülleri seven dikenlerine de katlanır. Rus işgalciler de şu an Bayraktar TB2 SİHA’larına katlanmak zorundalar" ifadelerini kullandı.

Söz konusu görüntülerde SİHA'ların vurduğu Rus zırhlı araçlarının darmadağın olduğu gözlemlendi.

Ukrayna'da destan yazıyor

Selçuk Bayraktar öncülüğünde Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar TB2 SİHA'lar Ukrayna tarafından işgalci Ruslara karşı yoğun olarak kullanılıyor. Rusların adeta korkulu rüyası haline gelen Bayraktar TB2'ler, Ukrayna ordusunun en etkili silahları arasında.