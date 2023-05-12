Ukraynalıların yerine o ülkenin vatandaşları Türkiye'ye akın etmeye başladı! 1,5 milyondan fazla insan....

Turizm sektörü temsilcileri, sezona ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dalaman’a bu yıl yüzde 30 daha fazla uçuş planlandığını belirten turizmciler, Antalya’da ise Ukrayna pazarının yerini İngiltere’nin alacağı görüşünde.

Milliyet gazetesinden Duygu Erdoğan’a konuşan turizm sektörü temsilcileri, sezona ilişkin beklentilerini paylaştı.

Kaan Kavaloğlu: 2019’un yüzde 10 üzerine çıktık

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Kaan Kavaloğlu, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 45, 2019 yılına göre ise yüzde 10 fazla turist sayısıyla devam ettiklerini anlatırken, Antalya’nın yabancı turist sayısında yeni rekorlara açık olduğunu söyledi. Bölgenin iki kaynak pazarı Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ortamı devam ederken, diğer ülkelerden gelen turistler bu ülkelerin yerini almaya başladı. Kavaloğlu, ocak-nisan arasındaki süreçte Alman turistlerin Rus turist sayısını geçtiğini vurguladı. İngiltere ise Antalya için en büyük üçüncü pazar haline geldi. Kavaloğlu, “İngiltere’den konulan uçak sayısı sezon başında oldukça yüksek öngörülmüştü. Bu öngörüler doğrultusunda 12 ayda Antalya’da 1.5 milyonu geçen sayıda İngiliz turist ağırlamayı bekliyoruz. Bu sayede İngiliz turistler bölgede Ukraynalı turistlerin yerini almış olacak” dedi.

Özgen Uysal: Yüzde 30 artış var

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Batı Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal, bölgeye gelişlerin diğer yıllara göre daha erken başladığını söyledi. 17 Mart’ta İngiltere’den ilk uçağın indiğini anlatan Uysal, depremler ve seçim sürecindeki rezervasyon akışının yavaşladığını ifade etti. Uysal, “Yıl geneli için bölge özelinde dış pazarlardan gelecek uçak sayısının arttığını görüyoruz. Genel olarak dış hatlarda yüzde 30’dan fazla uçuş artısı var. Turizmde rekorlar yılı olan 2019 yılını geçeceğimizi düşünüyoruz. Çünkü artan uçuşlar, yabancı operatörlerin de Türkiye için daha fazla talep öngörüsünden kaynaklanıyor” diye konuştu.

Burak Tonbul: Farklı havayolları destek veriyor

Sezonda şu ana kadar İngiliz ve Alman turistlerin ağırlığı olduğunu vurgulayan Touristica ve Diana Travel Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul, haziran itibarıyla çok hızlı ve dolu geçecek bir sürece girileceğini dile getirdi. Tonbul, “Farklı pazarlarda da talep yükseliyor. Yabancı operatörler, havayolları tarafından zaten sezon için Alman ve İngilizler turistler tarafında iyi kapasiteler açılmıştı. Buna yeni havayolları da dahil oluyor. Örneğin Rusya’da Türk bayraklı iki yeni havayolu uçuş yapıyor. Daha önce Antalya uçuşuna ara veren Alman bir havayolu da başladı. Ciddi anlamda koltuk sayısı arttı” dedi.

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