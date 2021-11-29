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Gündem Ukraynalı vekilden çarpıcı öneri: Müzakereler Türkiye'de yapılsın
Gündem

Ukraynalı vekilden çarpıcı öneri: Müzakereler Türkiye'de yapılsın

Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada Milletvekili İrina Geraşenko, Donbass ile ilgili çözüm müzakerelerinin Belarus'tan Türkiye'ye taşınmasını önerdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 20:38:00 -
Ukraynalı vekilden çarpıcı öneri: Müzakereler Türkiye'de yapılsın

 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğuna dair açıklaması sonrası Kiev'den yeni bir öneri geldi.

Facebook hesabından açıklama yapan Ukraynalı vekil İrina Geraşenko, "Rusya'nın sağduyuya çağrılmasına ve Donbass ve Kırım'daki gerilimin sonlandırılması talebiyle baskı yapılmasına yönelik partnerlerimizin tüm adımlarını elbette memnuniyetle karşılıyoruz. Aslında, Belarus'taki gayri meşru seçimlerden sonra Minsk platformunun taşınması çok daha önce konuşulmalıydı" dedi.

Müzakerelerin taşınacağı muhtemel yerin Türkiye olacağını kaydeden Geraşenko, "Ancak tüm bunlar, öncelikle Normandiya formatındaki partnerlerimiz Almanya ve Fransa ile istişare edilmeli. Yakın müttefiklerimiz olan ABD ve İngiltere'yi de dinlemek isteriz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan Türkmenistan dönüşü yaptığı açıklamalar sırasında, Ukrayna’nın doğusundaki gerilime atıfla şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bununla ilgili arabuluculuk olur, kendileriyle bu konuyu görüşmek olur; gerek Ukrayna ile gerek (Rusya Devlet Başkanı) Sayın Putin ile bu görüşmeleri geliştirerek inşallah bunun çözümünde bizim de bir payımızın olmasını isteriz."

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna’nın Türkiye arabuluculuğunda bir araya gelmesinin, Ukrayna’nın doğusundaki sorunun çözümüne yardımcı olacağına inanmadığını kaydetmişti.

 

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