Ukraynalı komutandan kriz çıkartan paylaşım! Askeri haritaları gösterdi

Ukrayna Hava Taarruz Kuvvetleri Komutanı Albay Valentin Manko, sosyal medyada köpeğiyle çektiği fotoğrafları paylaşınca büyük bir skandala yol açtı. Masasının üzerindeki haritalarda Ukrayna'nın savunma hatları ve operasyon planlarının görüldüğü iddiası üzerine paylaşım hızla silindi. Gelen sert tepkilere karşı Manko, haritaların "eski eğitim materyalleri" olduğunu savunurken, Ukrayna Savunma Bakanlığı konuyu incelemeye aldı.

Ukraynalı askeri yetkililerin sosyal medya kullanımı, ülkenin savunma sırlarını tehlikeye atabilecek bir skandalla gündeme geldi. Ukrayna Hava Taarruz Kuvvetleri Komutanı Albay Valentin Manko, Fransız bulldog cinsi köpeğiyle çektiği fotoğrafları TikTok ve Telegram hesaplarında paylaştı.

 

ASKERİ HARİTALARIN İFŞA İDDİASI

Manko’nun paylaştığı fotoğraflarda, masasının üzerinde serili duran askeri haritaların net bir şekilde görüldüğü iddia edildi. Görüntülerin, Ukraynalı birliklerin konumlarını ve operasyon planlarını içerdiği fark edilince paylaşım kısa sürede silindi, ancak tartışma hızla büyüdü ve görüntüler viral hale geldi.

 

UKRAYNA'DA SERT TEPKİLER VE SORUŞTURMA ÇAĞRISI

 

Bu paylaşım, Ukrayna kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. Ülkenin önde gelen dron tedarikçilerinden Serhii Sternenko, "Böyle fotoğraflar paylaşmak düşmana yardımcı olmaktır" diyerek Manko'yu eleştirdi. Aktivist grup InformNapalm ise durumu "devlet sırlarına erişimi olan yetkililerin TikTok bağımlılığı" olarak niteleyerek, "Bu saf delilik. Düşmanlar muhtemelen alkış tutuyordur" ifadelerini kullandı.

Bazı milletvekilleri ve askeri yorumcular, Albay Manko’nun görevden geçici olarak alınması ve hakkında iç soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

 

KOMUTAN MANKO'NUN SAVUNMASI

 

Gelen eleştiriler üzerine Albay Manko bir açıklama yaparak kendini savundu. Fotoğraflarda görülen belgelerin "gizli operasyon planları değil, eski eğitim materyalleri" olduğunu öne sürdü. Haritalarda gizli hiçbir şey olmadığını söyleyen Manko, tepkilerin abartı olduğunu iddia etti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, soruşturma başlatılıp başlatılmadığını teyit etmezken, yetkililerin görüntülerde herhangi bir gizli bilgi olup olmadığını incelediği bildirildi.

Bu olay yaşanırken, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod bölgesindeki bir baraja düzenlediği büyük çaplı dron saldırısı sonucunda barajın ağır hasar gördüğü ve bölgede acil durum ilan edildiği haberleri de gündeme geldi.

 

