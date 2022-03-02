  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ukraynalı iki futbolcu, Rusya'nın saldırısında öldü
Spor

Ukraynalı iki futbolcu, Rusya'nın saldırısında öldü

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 6. gününde yani dün, futbol dünyasını derinden üzen bir gelişme yaşandı. Ukraynalı iki futbolcu, Rus saldırıları sebebiyle hayatını kaybetti. Bu savaşta, futbolun ilk kayıpları olarak kayıtlara geçti.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 07:43:00 -
Ukraynalı iki futbolcu, Rusya'nın saldırısında öldü

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın boyutu artarken, iki Ukraynalı futbolcunun hayatını kaybettiği öğrenildi. Karpaty Lviv'de forma giyen 21 yaşındaki Vitalii Sapylo ve 25 yaşındaki FC Gostomel oyuncusu Dmytro Martynenko, Rus saldırılarının kurbanı oldu.

Ruslara karşı savaşıyordu

Sapylo'nun, 25 Şubat Cuma günü Kiev yakınlarında Rus güçleriyle çıkan çatışma sırasında vurularak hayatını kaybettiği öğrenilirken, kulübü bu bilgiyi doğruladı. 25 yaşındaki Martynenko'nun ise, evine düzenlenen bir bombalamanın ardından annesiyle birlikte öldürüldüğü açıklandı.

"Bu savaşta futbolun ilk kayıpları"

Dünya Profesyonel Futbolcular Birliği'nden (FIFPRO) yapılan duyuruda, "Dualarımız Ukraynalı futbolcular Vitalii Sapylo ve Dmytro Martynenko'nun aileleri, dostları ve takım arkadaşlarıyla birlikte. Bu savaşta futbolun ilk kayıpları oldular. İkisi de huzur içinde uyusun" denildi.

FIFA ve UEFA, bu hafta Rus takımlarının bir sonraki duyuruya kadar uluslararası ve kulüp müsabakalarından men edildiğini duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay