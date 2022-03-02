Ukraynalı iki futbolcu, Rusya'nın saldırısında öldü

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın boyutu artarken, iki Ukraynalı futbolcunun hayatını kaybettiği öğrenildi. Karpaty Lviv'de forma giyen 21 yaşındaki Vitalii Sapylo ve 25 yaşındaki FC Gostomel oyuncusu Dmytro Martynenko, Rus saldırılarının kurbanı oldu.

Ruslara karşı savaşıyordu

Sapylo'nun, 25 Şubat Cuma günü Kiev yakınlarında Rus güçleriyle çıkan çatışma sırasında vurularak hayatını kaybettiği öğrenilirken, kulübü bu bilgiyi doğruladı. 25 yaşındaki Martynenko'nun ise, evine düzenlenen bir bombalamanın ardından annesiyle birlikte öldürüldüğü açıklandı.

"Bu savaşta futbolun ilk kayıpları"

Dünya Profesyonel Futbolcular Birliği'nden (FIFPRO) yapılan duyuruda, "Dualarımız Ukraynalı futbolcular Vitalii Sapylo ve Dmytro Martynenko'nun aileleri, dostları ve takım arkadaşlarıyla birlikte. Bu savaşta futbolun ilk kayıpları oldular. İkisi de huzur içinde uyusun" denildi.

FIFA ve UEFA, bu hafta Rus takımlarının bir sonraki duyuruya kadar uluslararası ve kulüp müsabakalarından men edildiğini duyurmuştu.