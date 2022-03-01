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Dünya Ukraynalı gazeteci, Boris Johnson'a öyle bir laf etti ki...
Dünya

Ukraynalı gazeteci, Boris Johnson'a öyle bir laf etti ki...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Polonya'ya gerçekleştirdiği ziyarette basın toplantısına katıldı. Toplantıda yer alan Ukraynalı bir gazeteci, Johnson'ın Ukrayna'yı ziyaret etmemesine tepki göstererek "Kiev'e gelmiyorsunuz, çünkü korkaksınız" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 17:12:00 -
Ukraynalı gazeteci, Boris Johnson'a öyle bir laf etti ki...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Polonya ziyaretinde düzenlediği basın toplantısına Ukraynalı gazetecinin sözleri damga vurdu. Daria Kaleniuk, mikrofonu eline alarak Johnson'ı sert sözlerle azarladı. Johnson'ın Kiev'e 'korkak' olduğu için gitmediğini belirten Kaleniuk'a yanıt olarak Johnson ise yapabileceği her şeyi yaptığını iddia etti.

Ukraynalı gazeteci, NATO'nun 3. Dünya Savaşı'ndan çekindiğini, ancak bunun çoktan başladığını belirtti. 

 

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