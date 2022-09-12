Ukrayna'dan skandal Türkiye talebi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir internet sitesi Rusya'da faaliyet gösteren, Türk devletine ve özele ait bankalara, yöneticilerine ve iş insanlarına yaptırım istedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bir internet sitesi Türk iş insanlarına, devlete ait Ziraat Bankası’na, İş Bankası yöneticilerine ve Rusya’da faaliyet gösteren Credit Europe Bank’ın sahibi iş insanı Hüsnü Özyeğin’e yaptırım istedi.

Aydınlık gazetesinin aktardığına göre Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bir sitede (sanctions.nazk.gov.ua) Türk iş insanları ve bankalara yaptırım uygulanması yönünde kampanya yürütüldüğü ortaya çıktı.

Bakanlığa bağlı sitede Ziraat Bankası, İş Bankası ve Credit Europe Bank yöneticilerinin listesi fotoğraflarıyla yayınlandı.

Hüsnü Özyeğin’in de olduğu listede birçok iş insanı yer aldı. Bu şirket ve kişilerin yaptırıma uğraması için açık çağrı yapılan sitede, profiline tıkladığınız kişinin sayfasında şu ifadelere yer verildi: “Dünya hükümetlerini, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına verdikleri destek için bu kişiye yaptırım uygulamaya çağırın. Mesajınızı sosyal medyada paylaşın.”