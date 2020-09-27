Ukrayna’dan Rusya’ya, dini baskılar için yeni yaptırımlar

Toprakları geçici işgal altında olan Ukrayna’nın yeniden uyum sağlamasından Sorumlu Bakan Yardımcısı İgor Yaremenko, konuyla alakalı 25 Eylül 2020’de yaptığı açıklamasında, Din, Rusya için bir silah ve Rusya’nın güvenliğinin bir parçası olduğunu belirtti. Sisteme bağlı olan ve Rus Ortodoks Kilisesini destekleyenlerin hayatta kalma şansı olduğunu söyleyen İgor Yaremenko, Farklı görüşe sahip olanlar ve işgalcilerin eylemlerini desteklemeyenler ise yok edildiğini ifade etti. Bakan Yardımcısı İgor Yaremenko, daha sonra “Kırım’daki son Ukrayna Ortodoks Kilisesi kapatıldı, “Hizb ut-Tahrir” ve “Yehova şahitleri” örgütlerinin üyeleri ise sürekli zulüm görüyor.” ifadelerini kullandı.

“Rusya dini baskıları silah olarak kullanıyor”

Bakan Yardımcısı İgor Yaremenko, Rusya’nın dini “Ukrayna’ya karşı hibrit savaşında silahlı saldırı ve bilgi (enformasyon) savaşının yanında bir silah olarak” kullandığını belirtti.

Bakan yardımcısı konuşmasına devam ederken, “Yaptırımların güçlendirilmesi, Rusya’nın Kırım ve Donbas’taki dini baskılarına bir tepki olduğu açıkladı. Bu yaptırımların dini baskılar yürüten kişilere uygulanması gerektiğinin üzerinde durdu.