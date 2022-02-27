Ukrayna'dan olay "Bayraktar" paylaşımı: Cehenneme hoş geldin
Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cehenneme hoş geldin" denilerek Rus ordusunun işgal konvoyunun Bayraktar ile vurulduğu paylaşıldı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cehenneme hoş geldin" denilerek Rus ordusunun işgal konvoyunun Bayraktar ile vurulduğu paylaşıldı.
Ukrayna Rusya'nın askeri operasyonlarına karşılık vermeye devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayat kurtaran Bayraktar neler yapıyor! Chornobayivka, Kherson bölgesi Cehenneme hoş geldin!" sözleriyle Rus ordusuna ait işgal konvoyunun Bayraktar TB-2 ile vurulduğunu belirtti.