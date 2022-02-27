  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ukrayna'dan olay "Bayraktar" paylaşımı: Cehenneme hoş geldin
Dünya

Ukrayna'dan olay "Bayraktar" paylaşımı: Cehenneme hoş geldin

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cehenneme hoş geldin" denilerek Rus ordusunun işgal konvoyunun Bayraktar ile vurulduğu paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 18:08:00 -
Ukrayna'dan olay "Bayraktar" paylaşımı: Cehenneme hoş geldin

 

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cehenneme hoş geldin" denilerek Rus ordusunun işgal konvoyunun Bayraktar ile vurulduğu paylaşıldı. 

Ukrayna Rusya'nın askeri operasyonlarına karşılık vermeye devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayat kurtaran Bayraktar neler yapıyor! Chornobayivka, Kherson bölgesi Cehenneme hoş geldin!" sözleriyle Rus ordusuna ait işgal konvoyunun Bayraktar TB-2 ile vurulduğunu belirtti.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay