Ukrayna'dan kritik Türkiye mesajı: Bu alanda iş birliği içinde olmayı bekliyoruz

Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Mykola Solskyi, Türkiye ile tarımın her alanında yakın iş birliği içinde olmayı beklediklerini bildirdi.

Solskyi, 15'incisi düzenlenen Berlin Tarım Bakanları Konferansı’nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, tahıl koridorunda “Rusya'nın sabotajı” nedeniyle sıkıntılar yaşandığını söyledi.

İki ay önce Ukrayna limanlarına günlük yanaşan gemi sayısının bugünkünden fazla olduğunu ifade eden Solskyi, “Limanlara gelen gemi şu anda iki kat daha az. 2 ay önce günde en az 6 gemi kontrol ediliyordu. Bugün ise günde 2-3 gemiyi kontrol ediyorlar. Bu yüzden durumu iyileştirecek çözümlere ihtiyacımız var” dedi.

Solskyi, tahıl koridorunda sorunların çözümü için Ukrayna’nın Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) ile çalıştığını belirterek, durumun iyileşmesi için Türkiye ve BM’nin yardımlarına ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Ukrayna'da hava koşullarının tahıl üretimine etkisi konusunda ise Solskyi, “Aralık ayında genellikle sıcaklık eksi 15 olurdu. Ancak şu anda hava koşullarının etkisi var ama kritik değil. Yeni değerlendirme için bu ayın geri kalanında ve şubat ayında hava koşullarının nasıl olacağını görmememiz gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Mykola Solskyi, Türkiye ile tarımın her alanında yakın iş birliği içinde olmayı beklediklerini bildirerek, “Çünkü Ukrayna ve Türkiye bu alanda çok fazla deneyime sahip. Biz hazırız. Ve eminim ki Türkiye ve Türk şirketleri de yeni projeler oluşturmak ve tarımda ilişkileri geliştirmek için hazır” dedi.

Küresel gıda güvenliğinin sağlanması için Ukraynalı çiftçilerin çabaladığını bildiren Solskyi şu değerlendirmede bulundu:

“Kolay değil ama yapıyorlar. Savaşa rağmen, Ukrayna limanlarından çok miktarda tahıl tedarik ediyoruz ve bunu dünya çapında birçok ülkeye ihraç etmeye çalışıyoruz. Ve dünya genelinde serbest piyasa koşullarını destekliyoruz. Bu durumda en iyi çözüm. Ulusal gıda milliyetçiliği veya bunun gibi bir şeyi desteklemiyoruz. Bence rekabet ve rekabetçi pazarlar tüm pazarları geliştirmenin en iyi yolu.”

Berlin Tarım Bakanları Konferansı’na katılan 70 ülkeden tarım bakanının yüzde 99’unun Ukrayna’yı desteklediğini belirten Solskyi, “Bakanlar hangi sorunlarımız olduğunu tartışıyor. Ve bu sezon için nasıl bir planımız olduğunu soruyorlar” ifadesini kullandı.

Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Mykola Solskyi, “Aslında Türk halkına, Türk hükümetine çok şey söylemek istiyorum. Çünkü Ukraynalılar için çok şey yapıyorlar ve bunları her gün hissediyoruz” dedi.