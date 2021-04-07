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Dünya Ukrayna'dan 'Kırım' kararı
Dünya

Ukrayna'dan 'Kırım' kararı

Ukrayna Bakanlar Kurulu, "Kırım Tatar Dilinin Gelişimi Stratejisi"ni kabul etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 17:00:00 -
Ukrayna'dan 'Kırım' kararı

Ukrayna Resmi Haber Ajansı Ukrinform'a göre, söz konusu karar bakanlar kurulu toplantısında onaylandı.

Karara göre, Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığı, Kırım Tatar Milli Meclisi ve Ulusal Bilim Akademisi 2022-2032 için Kırım Tatar Dilinin Geliştirilmesi Stratejisini ağustos ayına kadar oluşturacak.

Toplantıda, Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyon Bakanı Oleksiy Reznikov, kritik bir durumda olan Kırım Tatar dilinin gelişimi için konseptin önemli olduğunu aktardı.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal da Kırım Tatar dilinin gelişiminin, Kırım'ı Kurtarma Stratejisinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 12 Mart'ta "Kırım'ın Kurtarılması ve Yeniden Entegrasyonu Stratejisi"ni kabul ettiklerini duyurmuştu.

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