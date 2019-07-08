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Ukrayna'dan flaş Rusya açıklaması

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'yı Montrö Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçladı. Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Zalyubovskiy, Rusya'nın teknik bakım gerekçesiyle boğazlar üzerinden Akdeniz'e denizaltı yığınağı yaptığını, bunun Montrö Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu belirtti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:35
Ukrayna'dan flaş Rusya açıklaması

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'yı Montrö Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçladı. Ukrayna medyasında yer alan habere göre, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın, savaş gemilerinin Boğazlardan geçiş haklarını belirleyen Montrö Sözleşmesi'ni ihlal ettiği iddia edildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü ve Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Leonid Zalyubovskiy, Rusya'nın teknik bakım gerekçesiyle boğazlar üzerinden Akdeniz'e denizaltı yığınağı yaptığını, bunun Montrö Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu belirtti.

Rusya'nın Mortrö Sözleşmesi'ne aykırı hareket ederek 'uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini' savunan Zalyubovskiy, "Gördüğümüz sorunlarla ilgili Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nı bilgilendirdik. Bildiğim kadarıyla, Türkiye'den de bilgi talep edildi. Türkiye konudan haberdar ve incelemeleri yapıyor" dedi.

Montrö Sözleşmesi

Montrö Boğazlar Sözleşmesi, 20 Temmuz 1936'da imzalanan ve İstanbul ile Çanakkale boğazlarının Lozan'da belirlenen statülerini Türkiye lehine değiştiren uluslararası antlaşmadır.

 

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:35
  1. İstanbul
  2. Çanakkale
  3. Montrö Boğazlar Sözleşmesi
  4. Rusya
  5. Ukrayna

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