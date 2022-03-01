  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ukrayna'dan flaş karar! Zelenskiy az önce imzaladı
Dünya

Ukrayna'dan flaş karar! Zelenskiy az önce imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'ya destek vermek isteyen yabancı gönüllü savaşçıların ülkeye vizesiz girişini sağlayacak kararı imzaladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 18:26:00 - 2022-03-01 18:27:26
Ukrayna'dan flaş karar! Zelenskiy az önce imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'ya destek vermek isteyen yabancı gönüllü savaşçıların ülkeye vizesiz girişini sağlayacak kararı imzaladı.

 

Ukrayna'ya destek vermek isteyen yabancı gönüllü savaşçıların ülkeye vizesiz girişini sağlayacak kararda, "1 Mart'tan itibaren, sıkıyönetim dönemi için geçici olmak üzere, Ukrayna Uluslararası Lejyon Birliğine katılmak isteyen yabancılar için ülkeye vizesiz giriş rejimi getirilmiştir" ifadesi yer aldı, kararın Rus vatandaşları için geçerli olmadığı bildirildi.

27 Şubat'ta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tüm dünya vatandaşlarına ve Ukrayna'nın dostlarına seslenerek Ukrayna'yı ve Avrupa'yı Rus saldırısına karşı savunmaya çağırmıştı.

Yabancıların orduda 2016'dan beri gönüllü olarak savaşabilmesinin mümkün olduğu ülkede yabancılardan oluşan bir alt birlik oluşturulmuştu.

İlgililerin ülkelerindeki Ukrayna büyükelçiliklerinin savunma ataşelerine başvurmaları gerektiği belirtilmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay