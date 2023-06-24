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Dünya Ukrayna'dan dikkat çeken Rusya açıklaması!
Dünya

Ukrayna'dan dikkat çeken Rusya açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-06-24 08:31:00 -
Ukrayna'dan dikkat çeken Rusya açıklaması!

Wagner grubunun lideri Prigojin, Rus ordusunun cephe gerisindeki güçlerini vurduğunu öne sürdü. Rusya Savunma Bakanlığı iddiayı yalanladı. Bu gelişmeler yaşanırken Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan "İzliyoruz" paylaşımı geldi.

Rus paralı askerlerinden oluşan Wagner grubu ile Moskova arasında ipler kopuyor.

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin ile Rusya Savunma Bakanlığı arasındaki gerginlik artıyor.

 Prigojin, Rus ordusunun cephe gerisinde bulunan Wagner güçlerini vurduğunu iddia etti. Rusya Savunma Bakanlığı, Prigojin'in iddialarını yalanladı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, "Wagner'in lideri Prigojin'in yorumları Rusya'da silahlı bir çatışmayı başlatmak için çağrıdır." açıklamasını yaptı.


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UKRAYNA: İZLİYORUZ

Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi (GUR) Başkanı Kirill Budanov, "Irkçılar güç ve para için birbirlerini ısırmaya başladılar. Yaşananlar uzun süredir konuştuğumuz şeyler" derken Ukrayna ordusuna da 'durumdan yararlanma' mesajı verdi.

"SÖZ EĞİTİMLİ SALDIRI TUGAYLARIMIZDA"

Budanov, "Batılı ortakların yetersiz yardımına rağmen Ukrayna ulusunun dayanıklılığı ve cesareti Rus saldırganlığının en zor günlerinden kurtulmaya yardımcı oldu. Şimdi söz, işgalcilerin omuzlarında Ukrayna'yı ve güçlü, yenilmez ve şanlı ülkemizin bir parçası olmak isteyen bölgeleri özgürleştirecek olan eğitimli saldırı tugaylarımızdadır" dedi.

"PUTİN BİLGİLENDİRİLDİ"

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Devlet Başmanı Putin'in Prigojin'in etrafındaki olaylar hakkında bilgilendirildiğini açıklamıştı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB ise Prigojin hakkında silahlı isyan çağrısı yapmak suçundan ceza davası açtı.

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