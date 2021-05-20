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Dünya Ukrayna'dan 'Demir Kubbe' çıkışı!
Dünya

Ukrayna'dan 'Demir Kubbe' çıkışı!

Ukrayna Savunma Bakanı Taran, İsrail'in Demir Kubbe'sine benzer bir füze savunma sistemi almak istediklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 07:41:00 - 2021-05-20 07:44:09
Ukrayna'dan 'Demir Kubbe' çıkışı!

Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran, İsrail'deki son olayların, ülkesinin de Demir Kubbe gibi bir hava savunma sistemine sahip olması gerektiğini ispatladığını söyledi.

Taran, uçak ve helikopter motorları üreticisi Motor Sich fabrikasına yaptığı ziyaret sırasındaki açıklamasında, "Demir Kubbe, dünyanın en iyi füze savunma örneklerinden biri, ama bu, füze savunmanın sadece bir bileşeni. Geçen yıl Ukrayna'nın füze savunmasını oluşturma çalışmalarına başladık. Demir Kubbe benzeri bir şey satın alma ihtimalini değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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