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Dünya Ukrayna’dan BMGK’ya kritik çağrı
Dünya

Ukrayna’dan BMGK’ya kritik çağrı

Yeniakit Publisher
2023-03-26 20:51:00 -
Ukrayna’dan BMGK’ya kritik çağrı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme kararı sonrası Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) olağanüstü toplantı çağrısı yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Belarus’a nükleer silah yerleştireceklerini açıklamasının ardından Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) olağanüstü toplantı çağrısında bulundu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Rusya Federasyonu'nun Belarus topraklarına taktik nükleer silah konuşlandırma niyetine ilişkin son açıklaması, Putin'in cani rejiminin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nın temel ilkelerini ve nükleer silahsızlanma mimarisi ile bir bütün olarak uluslararası güvenlik sistemi baltalayan başka bir provokatif adımdır” denildi.

Açıklamanın Rusya’nın insanlığa karşı suçlara ve savaş suçlarına rağmen savaş alanında galip gelmediğini gösterdiği ifade edilen açıklamada, Belarus halkına nükleer silahların konuşlandırılmasını engelleme çağrısında bulunuldu.

G7 ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden, Belarus yönetiminin topraklarına nükleer silah yerleştirilmesini kabul etmesi durumunda bunun neden olacağı sonuçlar hakkında uyarması istenilen açıklamada, “Ukrayna, Kremlin'in nükleer şantajına karşı özellikle Birleşik Krallık, Çin, ABD ve Fransa'nın etkili önlemler almasını bekliyor. Bu amaçla BM Güvenlik Konseyi'ni derhal olağanüstü toplantıya çağırıyoruz” denildi.

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