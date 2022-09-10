Ukrayna'dan Bayraktar'a sürpriz!

Karabağ’ın 30 yılın ardından tekrar Azerbaycan toprağına kavuşma mücadelesinde en önemli rolü üstlenen askeri ekipmanlarının başında silahlı insansız hava araçları yani SİHA’lar gelmiş, başarısı madalya ve nişanlarla taçlandırılmıştı.

Hatırlayacağınız üzere 44 günlük savaşın ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bayraktar SİHA ve İHA’larını üreten Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ı Karabağ Nişanı ile ödüllendirmişti.

Ukrayna’nın Rus işgalinde savunma güçlerine önemli yardımları dokunan Bayraktar SİHA’ları yine üstün hizmetleri ve Ukrayna savunmasına katkılarından dolayı Ukrayna’dan bir nişan daha aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelekskiy, Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar’a 1’inci Derece Devlet Liyakat Nişanı’nı taltif etti.

Kiev’de düzenlenen törene katılan Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda, “Bu kıymetli takdire layık gören Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi sürdüreceğim” dedi.

Üretim tesisinin inşaatını görüştüler

Kiev’de yapılan törenin ardından Devlet Başkanı Zelenskiy ve Haluk Bayraktar, Ukrayna’da kurulacak Bayraktar fabrikasının inşaatının detaylarını görüştü. Yapılan görüşmede üretimde Ukrayna bileşenlerinin kullanarak üretilecek yeni ürünlerin üretimini konuştular. Zelenskiy görüşmede üzerinde Bayraktar motifi bulunan Ukrayna ulusal kıyafeti olan Vışıvanka adı verilen işlemeli gömlek hediye etti.

Haluk bayraktar, savaşın öncesinde 2020 yılında da Ukrayna ve Ukrayna-Türkiye ilişkilerine yaptığı hizmetlerden dolayı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den devlet nişanı almıştı.

Rusya 'Tesisi vururuz' demişti

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz ay Baykar’ın Ukrayna’da üretim tesisi kuracağına yönelik açıklaması Rusya’nın tepkisini çekmişti. Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar’ın “Ukrayna ile uzun vadeli proje planlarımız var. Baykar, orada tüm sistemleri üretmek istediğimiz bir fabrika, bir araştırma merkezi ve gelişmiş bir üretim merkezi kurmaya başladı. Yatırım planlarımız şu anda ilerliyor" sözlerinin ardından Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi senatör Sergey Tsekov, "Bu fabrikayı Ukrayna topraklarında inşa edeceklerinden şüpheliyim, çünkü Ukrayna'da özel bir askeri operasyon yürütülüyor. Sanırım buna izin vermeyeceğiz. O tesis Türk değil, Ukrayna fabrikası olacak. O halde bu bir Ukrayna tesisi ise özel askeri operasyon kapsamında tarafımızca meşru hedef olacak" diye konuşmuştu.

Kaynak: Dünya