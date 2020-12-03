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Aktüel Ukrayna'dan AGİT'e "Rusya'ya baskı yapın" çağrısı
Aktüel

Ukrayna'dan AGİT'e "Rusya'ya baskı yapın" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 20:19:44 -
Ukrayna'dan AGİT'e "Rusya'ya baskı yapın" çağrısı

KİEV (AA) - Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, AGİT'in temel ilkelerine uyması için Rusya'ya baskı uygulanmasını istedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuleba, video konferans yöntemiyle düzenlenen AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Kuleba, ülkesinin egemenliğini ihlal etmekle suçladığı Rusya'yı, saldırganlığını durdurmaya ve Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeye çağırdı.

Rusya'nın, AGİT'in temel ilkelerini ihlal ettiğini kaydeden Kuleba, ihlalleri durdurması için Rusya'ya baskı uygulanmasını talep etti.

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