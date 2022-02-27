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Dünya Ukrayna'dan acı haber! Büyükelçilik duyurdu: 4 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Ukrayna'dan acı haber! Büyükelçilik duyurdu: 4 kişi hayatını kaybetti

Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliği, Rusya'nın saldırı altına aldığı Ukrayna'da aynı aileden 3 kişi olmak üzere 4 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 16:13:00 -
Ukrayna'dan acı haber! Büyükelçilik duyurdu: 4 kişi hayatını kaybetti

Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'da 4 Azerbaycan vatandaşının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Odessa kentinden Moldova yönüne giden 8 araçlık konvoyda, Azerbaycanlıları da taşıyan araçların da bulunduğu ifade edildi.

Aynı aileden 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Konvoya Transdinyester bölgesi yakınlarında kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldığı kaydedilen açıklamada, olayda aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Su almak için sokağa çıktı mermi isabet etti

Açıklamada, öte yandan Harkiv kentinde su almak için sokağa çıkan 33 yaşındaki bir Azerbaycanlının da bilinmeyen yönden gelen merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Herson kentinde 26 Şubat'ta Rusya'nın saldırısı sonucu Azerbaycanlı anne ve 2 yetişkin evladı hayatını kaybetmişti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları protesto edildi.

 

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