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Aktüel Ukrayna'daki yerel seçimlerde "Halkın Hizmetkarları" en çok oy alan parti oldu
Aktüel

Ukrayna'daki yerel seçimlerde "Halkın Hizmetkarları" en çok oy alan parti oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-19 16:04:53 -
Ukrayna'daki yerel seçimlerde "Halkın Hizmetkarları" en çok oy alan parti oldu

KİEV (AA) - Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, 25 Ekim'de gerçekleşen yerel seçimlerde "Halkın Hizmetkarları" partisinin ülke genelinde oyların yüzde 17,59'unu alarak en fazla oy alan siyasi parti olduğunu duyurdu.

Komisyondan yapılan açıklamada, seçimlerde kullanılan oyların yüzde 96,2'sinin sayıldığı ifade edildi.

Buna göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de partisi olan "Halkın Hizmetkarları" oyların yüzde 17,59'unu alarak en yüksek oy alan parti olurken, "Anavatan" da yüzde 12,39 ile en çok oyu alan ikinci parti oldu.

"Yaşam İçin Muhalefet Platformu" ise yüzde 11,75 ile en fazla oyu alan üçüncü siyasi parti oldu.

Ukrayna halkı, yerel yöneticilerini seçmek için 25 Ekim'de oy kullanmıştı.

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