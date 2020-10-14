Ukrayna'daki tatbikata Bayraktar SİHA ve MAM-L damgası

Bayraktar TB2 SİHA ve Roketsan Mini Akıllı Mühimmat MAM-L Ukrayna’da gerçekleştirilen Ortak Çabalar-2020 tatbikatında belirlenen hedefleri başarıyla vurdu.

ROKETSAN'dan tatbikata ilişkin yapılan açıklamada, "Baykar tarafından Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ihraç edilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı ile Roketsan Mini Akıllı Mühimmat MAM-L, Ukrayna’da gerçekleştirilen Ortak Çabalar-2020 tatbikatında üstün başarı sağladı. Tatbikat sırasında Bayraktar TB2’den ateşlenen 7 adet MAM-L'mizin tamamı, belirlenen hedeflerin hepsini başarıyla imha etmeyi başardı. Bu gurur ve mutluluk hepimizin!" ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili bir açıklama da BAYKAR firmasından geldi. Yapılan açıklamada "Kanatlarımızdaki yük, Türk mühendis ve teknisyeninin emeği, alın teri! Bu başarı hepimizin! Bu başarı Milletimizin!" denildi.