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Aktüel Ukrayna'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı
Aktüel

Ukrayna'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 11:30:45 -
Ukrayna'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı

KİEV (AA) - Ukrayna'da son 24 saatte 11 bin 490 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyonu geçti.

Ukrayna Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede 11 bin 490 kişide virüsün görülmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 1132'ye ulaştı.

Son 24 saatte 223 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 17 bin 395 oldu. 66 binden fazla test yapılırken, 15 bin 775 kişi iyileşti.

Toplam vaka sayısı bakımından dünyada 17. sırada gelen Ukrayna'da, 8-24 Ocak'ta sıkılaştırılmış karantina rejimine geçilmesi kararı alınmıştı.

Ülkede 16 bin 294 kişide virüsün görüldüğü 28 Kasım'da, günlük en yüksek rakama ulaşılmıştı.

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