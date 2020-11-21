  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ukrayna'da "Onur ve Özgürlük Günü" kutlandı
Aktüel

Ukrayna'da "Onur ve Özgürlük Günü" kutlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 15:03:25 -
Ukrayna'da "Onur ve Özgürlük Günü" kutlandı

KİEV (AA) - Ukrayna'da "Onur ve Özgürlük Günü" kutlamaları gerçekleşti.

Kutlamalar kapsamında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy adına, 2013'te başkent Kiev’deki Bağımsızlık Meydanı'nda çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için yapılan anıta çiçek bırakıldı.

Zelenskiy, devlet başkanlığı internet sayfasından yaptığı açıklamada, 29 senelik bağımsızlık süresince ülkesinin pek çok reform gerçekleştirdiğini belirtti.

Ukraynalıların demokratik değerleri ve insan haklarını koruduğunu hatırlatan Zelenskiy, özgürlüğe önem veren bir halkın yenilmez olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, özgürlük için savaşmış olan Ukraynalıların tecrübelerini sadece anmak değil, bu tecrübelerden dersler çıkarmak gerektiğini kaydetti.

- Onur ve Özgürlük Günü

Ukrayna'da 21 Kasım, 2014'ten bu yana Onur ve Özgürlük Günü olarak kutlanıyor.

AB yanlıları, 21 Kasım 2013'te dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç yönetiminin Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşması görüşmelerini askıya alması üzerine, Kiev’deki Bağımsızlık Meydanı’nda protesto gösterileri başlatmıştı.

Gösterilerin büyümesiyle, Yanukoviç ülkeden kaçmış ve Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakına kadar varan olaylar yaşanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Gizli anayasa' ile ilgili HDP'li vekilden bomba itiraf
Siyaset

'Gizli anayasa' ile ilgili HDP'li vekilden bomba itiraf

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan; CHP, HDP, Saadet Partisi ve İYİ Parti arasında yap..
'Soros'un çocukları' dünyayı karıştırıyor mu? Soros bu sefer kendi cevap verdi
Dünya

'Soros'un çocukları' dünyayı karıştırıyor mu? Soros bu sefer kendi cevap verdi

Dünyadaki toplumsal olaylara, beslediği 'Soros çocukları' ile yön verdiği bilinen Yahudi asıllı George Soros kendisi hakkındaki iddialarla i..
'Ülkemdeki firmaları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyorum'
Ekonomi

'Ülkemdeki firmaları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyorum'

spanya'nın Ankara Büyükelçisi Francisco Javier Hergueta Garnica, Türkiye'nin güçlü ve güvenli bir ülke olduğunu belirterek 'İspanyol firmala..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay