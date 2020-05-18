Ukrayna'da Müslümanları sevindirecek karar: Ramazan ve Kurban bayramlarına resmi statü verilecek

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Kırım Tatarlarının sürgününün 76'ncı yıl dönümü nedeniyle Kırım Tatarlarının temsilcileriyle bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ramazan ve Kurban bayramlarına "resmi bayram" statüsü verilmesini öngören kararnameyi önümüzdeki günlerde imzalamaya hazırlandığını duyurdu.

"Kırım Tatar sürgünü korkunç bir trajedi"

1944 yılında yaşanan Kırım Tatar sürgünüyle ilgili mesaj veren Zelenski, "Sürgünün, Kırım Tatar halkının yaşadığı en korkunç trajedilerden biri olduğunu biliyoruz. Yüz binlerce Kırım Tatar ailesi kendi vatanlarından sürgün edildi. Hayatını kaybedenleri ebediyen hatırlayacağız" ifadelerinde bulundu.

Kırım Tatarları için 500 konut inşa edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçtiğimiz 3 Şubat’ta Kiev’de yaptığı görüşmede, Kırım'dan göç etmek zorunda kalan aileler için Ukrayna’nın Herson kentinde 500 konut inşa edilmesine ilişkin mutabakat sağlandığını hatırlatan Zelenski, arazi tahsisi ve konutların inşası konusundaki çalışmaların sorunsuz şekilde devam ettiğini vurguladı. Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi’nin verilerine göre, Ukrayna’da yaklaşık 2 milyon Müslüman yaşıyor.