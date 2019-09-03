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Ukrayna’da milletvekili dokunulmazlıkları kaldırıldı

Ukrayna parlamentosu, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasını öngören yasa tasarısını 373 milletvekilinin oyuyla kabul etti.

03 Eylül 2019 Salı 13:07
Ukrayna’da milletvekili dokunulmazlıkları kaldırıldı

Ukrayna parlamentosu, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasını öngören yasa tasarısını 373 milletvekilinin oyuyla kabul etti.


Ukrayna bugün tarihi günlerinden birini yaşıyor. Ukrayna’da uzun süredir gündemde olan milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması konusu karara bağlandı. Ukrayna parlamentosu Verkhovna Rada’da bu sabah yapılan oylama ile milletvekili dokunulmazlıkları kaldırıldı. Oylama öncesinde parlamentoya gelen Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yaptığı konuşmada, “Verkhovna Rada’da tüm milletvekillerine sesleniyorum, uzun yıllardır insanlara, sıradan Ukraynalılara verdiğiniz sözü tutun. Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasını Ukrayna halkının yüzde 90’ı talep ediyor. Bu oranı hafife almanızı, yarın bu rakamın ne kadarının parlamentonun önüne gelebileceğini izlemenizi size kesinlikle önermiyorum’ dedi.


373 milletvekilinin oyuyla geçen ve 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek yasal düzenleme çerçevesinde, milletvekilleri sadece politik tercihlerinden, parlamentodaki konuşmalarından (hakaret hariç) ve verdikleri oylardan dolayı sorumlu tutulamayacaklar. Anayasa’nın 80. maddesinde yapılan söz konusu değişiklikle, milletvekillerinin adi suçlardan yargılanmalarının önünde herhangi bir engel kalmazken, parlamentodan izin alınması uygulaması da sona erecek.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:07
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