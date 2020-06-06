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Ukrayna'da Kovid-19 vaka sayısı 26 bin 500'ü aştı

Son 24 saatte 550 vaka tespit edildi, 15 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-06-06 11:22:15 -
Ukrayna'da Kovid-19 vaka sayısı 26 bin 500'ü aştı

KİEV (AA) - Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 26 bin 514'e, ölelerin sayısı 777'ye yükseldi.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkesindeki Kovid-19 durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Stepanov, son 24 saatte vaka sayısının 550 artarak 26 bin 514'e, ölü sayısının 15 artarak 777'ye, iyileşen sayısının da 440 artarak 11 bin 812'ye çıktığını söyledi.

11 Mayıs'tan itibaren tedbirlerin aşamalı olarak gevşetildiği Ukrayna'da, karantina uygulaması 22 Haziran'a kadar sürecek.

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