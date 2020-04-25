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Aktüel

Ukrayna’da Korona tedavisinin günlük faturası yaklaşık 4 bin lira

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, bir hastanın Korona virüs tedavisinin günlük faturasının 15 bin grivnayı (yaklaşık 4 bin lira) bulduğunu söyledi.

2020-04-25 12:24:37 -
Ukrayna’da Korona tedavisinin günlük faturası yaklaşık 4 bin lira

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, bir hastanın Korona virüs tedavisinin günlük faturasının 15 bin grivnayı (yaklaşık 4 bin lira) bulduğunu söyledi.


Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko yaptığı açıklamada, "Hastanede görevli sağlık çalışanlarından edindiğimiz bilgilere göre, korona tedavisi gören hastanın durumuna göre kendisine kesilen günlük fatura 15 bin grivnayı (yaklaşık 4 bin lira) bulmaktadır" dedi.


Belediye Başkanı Kliçko’nun açıklamasının ardından halk, korona virüs tedavisi için ücret alınmasına tepki gösterdi.


Son 24 saatte 478 yeni korona virüs vakası bildirilen Ukrayna’da toplam vaka sayısı 8 bin 125’e, can kaybı ise 201’e yükseldi.

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