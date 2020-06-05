Ukrayna'da İçişleri Bakanı Avakov'un istifa etmesi için protesto gösterisi düzenlendi

KİEV (AA) - Ukrayna'da, İçişleri Bakanı Arsen Avakov'un istifa etmesi için parlamento önünde protesto gösterisi düzenlendi.

Avakov parlamentoda konuşma yaparken, yüzlerce gösterici bina önünde toplandı.

Eylemciler, çeşitli sloganlar atarak, Bakan Avakov'un istifasını istedi.

Alana getirdikleri arabanın üzerine "polis" yazan eylemciler, içine sis bombası attı.

Kendini ateşe vermeye çalışan protestoculardan biri de etraftakilerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Eylemciler, Bakan Avakov'u, Ukrayna'nın Brovar kentinde geçen ay yaşanan silahlı çatışmalardan sorumlu tutuyor.

- "Çatışma, yolsuzluğun sonucu yaşandı"

Bakan Avakov ise parlamentoda yaptığı konuşmada, Brovar kentinde yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 67 kişinin kimliğinin tespit edildiğini söyledi.

Olayda 31 kişinin 60 günlük hapis cezasına, 3 kişinin de ev hapsi cezasına çarptırıldığını anlatan Avakov, "Çatışma, Kiev bölgesinde yolcu taşıma için izin verilmesi konusunda şeffaflığın olmaması ve yolsuzluk nedeniyle yaşandı." ifadesini kullandı.

Brovar kentinde, 29 Mayıs'ta 100'e yakın kişinin yer aldığı çatışmada, bazı grupların birbirine silah çekmesi sonucu 3 kişi yaralanmıştı. Çatışmanın şehirler arası yolcu taşıyan işletme sahipleri arasında yaşandığı belirtilmişti.







