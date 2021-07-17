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Dünya Ukrayna'da helikopter kazası! Ölüler var
Dünya

Ukrayna'da helikopter kazası! Ölüler var

Ukrayna’da yaşanan helikopter kazası sonucu pilot ve yolcu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 15:37:00 -
Ukrayna'da helikopter kazası! Ölüler var

Ukrayna’nın Nikolayev Bölgesi Acil Durumlar Servisi Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, özel bir hava kuruluşuna ait olan MI-2 tipi helikopterin henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü bildirildi.

Nikolayev bölgesinde bulunan Zayve köyünde düştüğü belirtilen helikopterin içindeki 1 pilot ve 1 yolcu olmak üzere toplam 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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