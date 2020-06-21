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Aktüel

Ukrayna'da apartmanda patlama: 2 ölü

Yeniakit Publisher
2020-06-21 13:33:42 -
Ukrayna'da apartmanda patlama: 2 ölü

KİEV (AA) - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir apartmanda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna basınına göre, Kiev'in Poznyaki semtindeki 9 katlı apartmanda patlama meydana geldi.

Patlamada aparmanın 4 ile 7. katları arasındaki daireler kullanılamaz hale geldi.

Polis, sağlık ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edilirken, 21 kişi binadan tahliye edildi.

Olay yerine gelen Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 kişinin öldüğünü bildirdi.

Kliçko, patlama nedeninin araştırıldığını belirterek, "Polis, iki neden üzerinde çalışıyor, gaz patlaması veya patlayıcı madde." dedi.

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