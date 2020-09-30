Ukrayna'da ABD büyükelçilik çalışanına saldırı
Ukrayna’da, ABD Büyükelçiliği’nde görevli bir kadının uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybettiği bildirildi.
Ukrayna'da, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği’nde görevli bir kadın saldırıya uğradı.
Başkent Kiev'de gerçekleşen saldırı sonucund kadının yaşamını yitirdiği bildirildi.
Ukrayna Ulusal Polis İdaresi’nden konu ile ilgili açıklama geldi.
Yapılan açıklamada, Kiev’in Şevçenko ilçesindeki ormanlık arazide yerde yatan bir kadının tespit edildiği ifade edildi.
Kadının kafasında yara izi olduğu kaydedilirken, bilincini kaybeden büyükelçilik çalışanının hastaneye kaldırıldığını, ancak bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, kadına ait eşyalar incelenirken ABD Büyükelçiliği’nde çalıştığına ilişkin bir kart bulunduğu duyuruldu.
Öte yandan polisin, bir erkek şüpheliyi aradığı kaydedildi.
Ukrayna basını, kadının isminin Sanver Nikaelo olduğunu belirtirken, ABD’nin Kiev Büyükelçiliği çevresinde güvenlik tedbirlerinin artırıldığı belirtildi.