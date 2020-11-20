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Aktüel Ukrayna'da 14 bin 575 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Aktüel

Ukrayna'da 14 bin 575 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-11-20 10:41:52 -
Ukrayna'da 14 bin 575 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

KİEV (AA) - Ukrayna'da son 24 saatte 14 bin 575 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 14 bin 575 kişide Kovid-19'a rastlanmasıyla en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede, toplam vaka sayısı 598 bin 85'e çıktı.

Son 24 saatte 70 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 229 artmasıyla toplam can kaybı sayısı 10 bin 598 oldu.

Virüse yakalanan 1728 kişi hastaneye kaldırılırken, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 845 artarak 274 bin 324'e ulaştı.

- Ülkede önlemler artırılmıştı

Ukrayna'da artan vakalar sebebiyle 14 Kasım'dan itibaren 3 hafta süreyle önlemler sıkılaştırılmıştı.

Ülkede "hafta sonu karantinası" kapsamında, eczane, market, akaryakıt istasyonu, hijyen malzemesi satan mağazalar, veterinerler ve finans hizmeti sunan işletmeler hariç mağazaların çalışmaması kararı alınmıştı.

Hafta içi ise restoranlar ve kafeler paket servis hariç 07.00 ile 22.00 saatleri arasında çalışırken, 20'den fazla kişinin toplandığı kültürel ve dini faaliyetler düzenlenmemesi, gece kulübü ve eğlence yerlerinin kapatılması kararlaştırılmıştı.

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