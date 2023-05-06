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Dünya Ukrayna ve Rusya arasında yeni eskir takası
Dünya

Ukrayna ve Rusya arasında yeni eskir takası

Yeniakit Publisher
2023-05-06 16:48:00 -
Ukrayna ve Rusya arasında yeni eskir takası

Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 45 Ukraynalı ve 3 Rus asker serbest bırakıldı.

Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün bir esir takasının daha gerçekleştirildiği bildirildi.

Rusya'nın esir aldığı 45 askerin daha salıverildiği belirtilen açıklamada, “Eve geri getirilenlerin 42’si erkek, 3’ü kadın. Bunların hepsi 9 yıl önce oluşturulan Azov Birliği'nin askerleridir.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, esir değişiminin Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, Ukrayna Güvenlik Servisi, İçişleri Bakanlığı ve diğer devlet kurumlarının ortak çabalarıyla yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna Ulusal Enformasyon Bürosunun geleneksel olarak serbest bırakılan askerlerin giysi, ayakkabı, hijyen ürünleri ve telefon gibi temel ihtiyaçlarını karşıladığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna'nın esir aldığı 3 Rus askerin salıverildiği bildirildi.
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Serbest bırakılan askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik yardımın sağlandığına işaret edilen açıklama, bu askerlerin tedavi için Rusya Savunma Bakanlığının sağlık kurumlarına götürüleceği kaydedildi.

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