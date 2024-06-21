Ukrayna ve Moldova'nın AB'ye katılım müzakereleri başlıyor! Dünya bu olayı konuşuyor

Avrupa Birliği Konseyi, Ukrayna ve Moldova'nın üyelik müzakerelerinin 25 Haziran'da başlatılmasına onay verdi. Atılan adım, Belçika'nın AB dönem başkanlığını Macaristan'a devretmesine günler kala geldi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Cuma günü Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerinin 25 Haziran'da Lüksemburg'da başlaması konusunda anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz hafta AB dönem başkanlığını yürüten Belçika, Macaristan'ın bloke ettiği Ukrayna ve Moldova müzakere çerçevesini onaylamak için gerekli oy birliğini sağlamayı başarmıştı. Cuma günkü hamle ise görüşmelerin yasal temelini oluşturuyor.

Ukrayna, Şubat 2022'de Rusya'nın işgalinden bir haftadan kısa bir süre sonra AB'ye katılmak için başvuruda bulundu. AB liderleri, Ukrayna'yı aynı yılın Haziran ayında aday yapma konusunda alışılmadık bir hızla hareket etti ancak sonrasında süreç yavaş ilerledi.

İki ülkenin AB yolculuğu hayli meşakkatli.

Yine de müzakerelerin başlaması, AB'nin sağladığı devasa mali desteğin yanı sıra Ukrayna ile güçlü bir dayanışma sinyali gönderiyor.

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AB'ye katılmak için aday ülkelerin, yasalarını ve standartlarını uyumlu hale getirmek için uzun bir süreçten geçmesi ve hukukun üstünlüğü ve diğer demokratik ilkelere bağlılık da dahil olmak üzere bir dizi ekonomik ve siyasi koşulu karşılaması gerekiyor. Örneğin Ukrayna'nın, köklü hükümet yolsuzluklarını durdurması ve başka reformlar benimsemesi gerekecek.

Atılan bu adım, AB dönem başkanı Belçika'nın görevi 1 Temmuz'da Macaristan'a devretmesinden hemen önce geldi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban hükümetinin altı ay boyunca AB politikalarını belirleyecek olması Ukrayna ve Moldova'nın AB'ye katılma sürecini dondurabilir.

Orban hükümetinin duruşu, Ukrayna'nın katılım teklifini mümkün olduğunca ilerletmeye çalışan dönem başkanlığını yürüten Belçika'nın duruşuyla tezat oluşturuyor.

Budapeşte'nin Salı günü açıkladığı AB resmi programında Ukrayna'nın genişleme sürecine yer verilmiyor.