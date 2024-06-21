  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hükümete kumpas kuruluyor! Savcı Sayan böyle söyleyerek paylaştı

Bakan Koca son durumu aktardı! Diyarbakır'da üzen bilanço

Listede kimler var kimler! Dünyanın en değerli futbolcuları açıklandı

İşte Türkiye'nin yerli S-400'ü! Rus sistemine artık gerek kalmayacak

Avantajlı ödeme koşulları belli oldu! Çok sayıda ilde satılık arsa

Abdullah Gül parti mi kuruyor? Fehmi Koru açıkladı! O iki ülkeye giderek üst düzey isimlerle görüştü

Milli Savunma Bakanlığı: Askerimiz şehit düştü

Ekrem yapar onlar bakar! ‘Halkçı’ medyada halk ekmek sessizliği

Tatilini Yunan adalarında yapıp ta “Hac paranızı fakirlere verin” diyenlere böyle seslendi: Siz var ya az şerefsiz değilsiniz

Gören herkesi şaşırtıyor! Bu kuzunun benzeri yok
Dünya Ukrayna ve Moldova'nın AB'ye katılım müzakereleri başlıyor! Dünya bu olayı konuşuyor
Dünya

Ukrayna ve Moldova'nın AB'ye katılım müzakereleri başlıyor! Dünya bu olayı konuşuyor

Yeniakit Publisher
2024-06-21 20:38:00 - 2024-06-21 20:52:54
Ukrayna ve Moldova'nın AB'ye katılım müzakereleri başlıyor! Dünya bu olayı konuşuyor

Avrupa Birliği Konseyi, Ukrayna ve Moldova'nın üyelik müzakerelerinin 25 Haziran'da başlatılmasına onay verdi. Atılan adım, Belçika'nın AB dönem başkanlığını Macaristan'a devretmesine günler kala geldi.

Avrupa Birliği Konseyi, Ukrayna ve Moldova'nın üyelik müzakerelerinin 25 Haziran'da başlatılmasına onay verdi. Atılan adım, Belçika'nın AB dönem başkanlığını Macaristan'a devretmesine günler kala geldi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Cuma günü Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerinin 25 Haziran'da Lüksemburg'da başlaması konusunda anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz hafta AB dönem başkanlığını yürüten Belçika, Macaristan'ın bloke ettiği Ukrayna ve Moldova müzakere çerçevesini onaylamak için gerekli oy birliğini sağlamayı başarmıştı. Cuma günkü hamle ise görüşmelerin yasal temelini oluşturuyor.

Ukrayna, Şubat 2022'de Rusya'nın işgalinden bir haftadan kısa bir süre sonra AB'ye katılmak için başvuruda bulundu. AB liderleri, Ukrayna'yı aynı yılın Haziran ayında aday yapma konusunda alışılmadık bir hızla hareket etti ancak sonrasında süreç yavaş ilerledi. 
İki ülkenin AB yolculuğu hayli meşakkatli.

Yine de müzakerelerin başlaması, AB'nin sağladığı devasa mali desteğin yanı sıra Ukrayna ile güçlü bir dayanışma sinyali gönderiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AB'ye katılmak için aday ülkelerin, yasalarını ve standartlarını uyumlu hale getirmek için uzun bir süreçten geçmesi ve hukukun üstünlüğü ve diğer demokratik ilkelere bağlılık da dahil olmak üzere bir dizi ekonomik ve siyasi koşulu karşılaması gerekiyor. Örneğin Ukrayna'nın, köklü hükümet yolsuzluklarını durdurması ve başka reformlar benimsemesi gerekecek.

Atılan bu adım, AB dönem başkanı Belçika'nın görevi 1 Temmuz'da Macaristan'a devretmesinden hemen önce geldi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban hükümetinin altı ay boyunca AB politikalarını belirleyecek olması Ukrayna ve Moldova'nın AB'ye katılma sürecini dondurabilir.

Orban hükümetinin duruşu, Ukrayna'nın katılım teklifini mümkün olduğunca ilerletmeye çalışan dönem başkanlığını yürüten Belçika'nın duruşuyla tezat oluşturuyor.

Budapeşte'nin Salı günü açıkladığı AB resmi programında Ukrayna'nın genişleme sürecine yer verilmiyor.

Rusya-Kuzey Kore ittifakı dünya için ne anlam ifade ediyor?
Rusya-Kuzey Kore ittifakı dünya için ne anlam ifade ediyor?

Dünya

Rusya-Kuzey Kore ittifakı dünya için ne anlam ifade ediyor?

EURO 2024 Türkiye - Portekiz maçında muhtemel ilk 11'i belli oldu! İrfan Can kadroda yok
EURO 2024 Türkiye - Portekiz maçında muhtemel ilk 11'i belli oldu! İrfan Can kadroda yok

Spor

EURO 2024 Türkiye - Portekiz maçında muhtemel ilk 11'i belli oldu! İrfan Can kadroda yok

Dolar 33 liraya yaklaşıyor! Döviz piyasasında sürpriz: Dolar 2 günde 6 ruble eridi
Dolar 33 liraya yaklaşıyor! Döviz piyasasında sürpriz: Dolar 2 günde 6 ruble eridi

Ekonomi

Dolar 33 liraya yaklaşıyor! Döviz piyasasında sürpriz: Dolar 2 günde 6 ruble eridi

Canan Karatay 'Diş hekimleri bana sinirlenmesin' diyerek uyardı, meğer diş macunları...
Canan Karatay 'Diş hekimleri bana sinirlenmesin' diyerek uyardı, meğer diş macunları...

Kadın - Aile

Canan Karatay 'Diş hekimleri bana sinirlenmesin' diyerek uyardı, meğer diş macunları...

Televizyon zirvede, basılı gazetelerde ciddi düşüş var! Reuters yapılan raporu ortaya koydu!
Televizyon zirvede, basılı gazetelerde ciddi düşüş var! Reuters yapılan raporu ortaya koydu!

Aktüel

Televizyon zirvede, basılı gazetelerde ciddi düşüş var! Reuters yapılan raporu ortaya koydu!

Türkiye ile Romanya arasında yeni anlaşama! Karar verildi: Ro-Ro hattı kuruluyor
Türkiye ile Romanya arasında yeni anlaşama! Karar verildi: Ro-Ro hattı kuruluyor

Ekonomi

Türkiye ile Romanya arasında yeni anlaşama! Karar verildi: Ro-Ro hattı kuruluyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23