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Aktüel Ukrayna ve İsrail arasında serbest ticaret anlaşması uygulanacak
Aktüel

Ukrayna ve İsrail arasında serbest ticaret anlaşması uygulanacak

Yeniakit Publisher
2020-11-24 14:39:29 -
Ukrayna ve İsrail arasında serbest ticaret anlaşması uygulanacak

KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesiyle İsrail arasında 1 Ocak 2021'den itibaren serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, anlaşmanın ülkeler arasındaki ilişkiyi yeni bir seviyeye taşıyacağını ifade etti.

Serbest ticaret anlaşmasının 1 Ocak 2021'den itibaren uygulanacağını belirten Zelenskiy, anlaşmanın yüksek teknoloji, mühendislik, yatırım alanlarında ihracat ve iş birliğinin artmasına yeşil ışık yaktığı ifadesini kullandı.

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