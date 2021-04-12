Ukrayna Türkiye'den silah almak için harekete geçti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz gün Türkiye’ye resmi bir ziyaret düzenledi. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın açıklaması gerçekleştiren Zelenski ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ile Türkiye arasındaki savunma sanayii ilişkilerinin önemine değindi.

Zelenski, "Savunma sanayii, stratejik ortaklığımızın itici gücüdür" ifadelerini kullandı.

Ukrayna heyetinin Türkiye ziyareti esnasında MİLGEM ADA Sınıfı Korvet, Bayraktar TB2 SİHA ve mühimmat tedariki ele alındı. Ukrayna Donanması için MİLGEM ADA Sınıfı Korvet üretimi için Aralık 2020’de Türkiye ile bir anlaşma imzalanmıştı. Ayrıca Türkiye’den şu ana kadar 6 adet Bayraktar TB2 SİHA tedarik eden Ukrayna, 48 adet SİHA daha tedarik etmeyi amaçlıyor.

Hem SİHA’larda kullanılan Roketsan üretimi MAM-L ve MAM-C tipi mühimmatlar hem de karadan karaya / havadan karaya atılan çeşitli mühimmatlar, Ukrayna tarafından Türkiye’den tedarik edilmek istenilen sistemler arasında yer alıyor.

Türkiye tarafından milli imkanlarla geliştirilen Lazer Güdüm Kiti (LGK) ve SOM Seyir Füzesi gibi havadan yere atılan mühimmatlar, daha önce Azerbaycan’a başarıyla ihraç edilmişti. Azerbaycan, bu mühimmatları MiG-29 ve Su-25 tipi savaş uçaklarında kullanacak. Aynı uçak tipleri, Ukrayna Hava Kuvvetleri’nde de bulunuyor. Dolayısıyla SOM Seyir Füzesi ve özellikle Lazer Güdüm Kiti ve TEBER Güdüm Kiti gibi mühimmatların da Ukrayna Ordusu’nun tedarik etmeye sıcak baktığı mühimmatlar arasında bulunduğu tahmin ediliyor.

Ukrayna’nın MİLGEM Korvet tedariki

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve beraberinde STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz’ün de bulunduğu Türk heyeti, 14 Aralık 2020 tarihinde Ukrayna Savunma Bakanlığı’na bir ziyaret düzenlemişti. Ziyaret kapsamında; tasarımı ve üretimi Türk mühendislerine ait olan MİLGEM ADA Sınıfı Korvetlerin, Pakistan’dan sonra Ukrayna’ya da ihracatı yönünde anlaşma imzalandı.

Ukrayna Donanması için dört adet MİLGEM ADA Sınıfı Korvet tedarik edilecek. Program kapsamında Türkiye tarafından, Ukrayna’ya teknoloji transferi de gerçekleştirilecek.

ATAK 2'nin motoru Ukrayna’dan

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan projeye binaen TUSAŞ tarafından geliştirilen Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri’ne (ATAK 2), Ukrayna üretimi bir motor güç verecek.

Türkiye’nin yerli imkanlarla geliştirilen ilk "Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri" olan helikopterin, ilk uçuşunu 2024 yılında gerçekleştirmesi planlanıyor. Helikopter, ABD üretimi AH-64 Apache ile Rusya üretimi Mi-28 ile aynı sınıfta yer alıyor.

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