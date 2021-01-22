Ukrayna, Türkiye ile yükseliyor

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Türkiye ile 14 Aralık 2020’de korvet ve SİHA’lar için üretim ve teknoloji paylaşımı alanında bir dizi anlaşmayla “Bakanlık tarihinde ilk kez savunma alanında doğrudan dış ticaret anlaşmaları” imzaladı.



Ordu, Dönüşüm ve Silahsızlanma Çalışmaları Merkezi Uluslararası İlişkiler Direktör Yardımcısı Mihaylo Samus, Rusya’yla 2014’te başlayan savaştan beri Ukrayna’nın dünyada yeni yerini aradığını belirterek, Türkiye’yle iş birliğinin çok önemli olduğunu söyledi.



Samus, Türkiye’nin Ukrayna için en önemli partner ve başta Bayraktar İHA’lar olmak üzere Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu alanlarda Türkiye’nin savunma sanayisinin gelişmiş olduğuna işaret etti. Ukraynalı yetkili, AB’de Çekya, Polonya, Romanya ve Baltık ülkeleri hariç ülkelerin ilkeleri gereği Ukrayna’yla iş birliğine ve teknoloji transferine yanaşmadığının altını çizerek “Türkiye, bu açıdan ayrışıyor. Ukrayna, bir an önce NATO üyesi olmak istiyor. Bundan dolayı ordunun post-Sovyet sistemden NATO standartlarında modern bir sisteme geçişinde Türkiye’yle iş birliği çok önemli” dedi.



Doktrin Siyasal Çalışmalar Merkezi Uluslararası Siyaset Bölümü Koordinatörü Denis Moskalik de Türkiye ile işbirliğinin çok önemli olduğunu söyledi. Ukrayna ve Türkiye’nin İHA’lar, dijital sistemler, hassas silahlar, radyo frekans sistemleri, savunma sistemleri, motor üretimi ve gemi inşaatı olmak üzere pek çok alanda iş birliği yaptığını vurgulayan Moskalik, “İki ülkenin iş birliğinin amacı, kabiliyetlerini birleştirerek yeni modern silahların seri üretimini yapmak” ifadelerini kullandı.



Türkiye’nin konumu ve aldığı tehditler nedeniyle bağımsız bir savunma endüstrisine sahip olduğunu belirten Moskalik, “Türk tecrübesi, Ukrayna için en uygun seçenektir ve Türkiye’yle iş birliği, Ukrayna dış politikasının en önemli unsurlarından birisi konumundadır” diye konuştu.