  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ukrayna, Türkiye ile savunma alanında bir dizi anlaşma imzaladı
Aktüel

Ukrayna, Türkiye ile savunma alanında bir dizi anlaşma imzaladı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 22:28:16 -
Ukrayna, Türkiye ile savunma alanında bir dizi anlaşma imzaladı

KİEV (AA) - Ukrayna ve Türkiye arasında korvet ve SİHA'lar için üretim ve teknoloji paylaşımı alanında bir dizi anlaşma imzalandı.

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, anlaşmalar Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir başkanlığındaki Türk heyetinin ziyareti kapsamında imzalandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, bu projelerle Karadeniz'de ve Azak Denizi'nde güvenliğin artırılması için Ukrayna donanmasının güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Bunların, Ukrayna ve Türk hükümetlerinin kısa süre önce imzalamış olduğu anlaşma kapsamındaki ilk somut anlaşmalar olduğunu ifade eden Taran, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Türk teknolojileri ve yatırımları sayesinde Ukrayna savunma sanayisinin bir ivme kazanacağını umduğunu hatırlattı.

Demir ise Türkiye ve Ukrayna'nın savunma alanında pek çok iş birliği alanı olduğunu vurgulayarak, anlaşmalardan pratik etkileşime hızlı geçişin iki taraf için faydalı sonuç vereceğinin altını çizdi.

Ayrıca Ukrayna Savunma Bakanlığının ilk kez savunma alanında doğrudan yabancı ekonomik anlaşmalar imzaladığı belirtildi.

Ekim ayında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Türkiye ziyareti esnasında, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran arasında savunma sanayi projeleri kapsamında iyi niyet beyanı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TRT'nin dev projesi için imzalar atıldı! İlk önce o ismin hayatı dizi olarak çekilecek
Medya

TRT'nin dev projesi için imzalar atıldı! İlk önce o ismin hayatı dizi olarak çekilecek

"TRT Uluslararası Konya Film Platoları" için protokol imzaları atıldı. Platoda ilk önce Hazreti Mevlana'nın hayatını anlatacak 30 bölümlük b..
Bu araştırma çok ama çok konuşulur! Bülent Arınç'ı şoke edecek anket
Siyaset

Bu araştırma çok ama çok konuşulur! Bülent Arınç'ı şoke edecek anket

İstanbul Ekonomi Araştırma, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç'ın HDP'li Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nı..
Araç sahiplerine kötü haber! Zam açıklaması yapıldı
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam açıklaması yapıldı

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yapılan 21 kuruşluk artışın 17 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 4..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay