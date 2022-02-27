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Dünya Ukrayna, “Türk insanı inanılmazsın” deyip o gelişmeyi açıkladı
Dünya

Ukrayna, “Türk insanı inanılmazsın” deyip o gelişmeyi açıkladı

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği, Türklerin gönderdiği yardımları paylaştı. "Türk insanı inanılmazsın" mesajını paylaşan elçilik Mevlana'dan alıntı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 18:25:00 -
Ukrayna, “Türk insanı inanılmazsın” deyip o gelişmeyi açıkladı

 

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği, Türklerin gönderdiği yardımları paylaştı. "Türk insanı inanılmazsın" mesajını paylaşan elçilik Mevlana'dan alıntı yaptı.

 

Türklerin yardımları devam ederken 1 milyon TL’yi aşkın bağış toplandı. İnsani yardım malzemeleri de büyükelçiliğe gönderilmeye başlandı.

Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçiliği, yardım malzemelerinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Büyükelçilik şu ifadeleri kullanıldı:

“Ey Türk insanı, inanılmazsın! Sadece birkaç saat içinde sıradan vatandaşlar Büyükelçiliğimize ciddi miktarda insani yardım getirdiler. Dost kara günde belli olur! Bugün, #Mevlana'nın ‘aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir’ sözleri ayrı anlam taşıyor."

 

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