Ukrayna, “Türk insanı inanılmazsın” deyip o gelişmeyi açıkladı
Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği, Türklerin gönderdiği yardımları paylaştı. "Türk insanı inanılmazsın" mesajını paylaşan elçilik Mevlana'dan alıntı yaptı.
Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği, Türklerin gönderdiği yardımları paylaştı. "Türk insanı inanılmazsın" mesajını paylaşan elçilik Mevlana'dan alıntı yaptı.
Türklerin yardımları devam ederken 1 milyon TL’yi aşkın bağış toplandı. İnsani yardım malzemeleri de büyükelçiliğe gönderilmeye başlandı.
Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçiliği, yardım malzemelerinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Büyükelçilik şu ifadeleri kullanıldı:
“Ey Türk insanı, inanılmazsın! Sadece birkaç saat içinde sıradan vatandaşlar Büyükelçiliğimize ciddi miktarda insani yardım getirdiler. Dost kara günde belli olur! Bugün, #Mevlana'nın ‘aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir’ sözleri ayrı anlam taşıyor."