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Dünya Ukrayna sınırına Pantsir gönderdiler! Donbas'ta tansiyon iyice yükseldi
Dünya

Ukrayna sınırına Pantsir gönderdiler! Donbas'ta tansiyon iyice yükseldi

Rusya ile Ukrayna arasında Donbas krizi devam ederken Moskova yönetiminden flaş bir hamle geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 10:32:00 -
Ukrayna sınırına Pantsir gönderdiler! Donbas'ta tansiyon iyice yükseldi

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sürerken, Rusya'nın bölgeye Pantsir hava savunma sistemleri sevk ettiği öne sürüldü.

Rusya ile Ukrayna arasında Ukrayna’nın doğusunda askeri gerilimde tırmanışı tetikleyen ve endişeleri arttıran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Ukrayna’nın Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar, ateşkes süresinin 1 Nisan itibarıyla dolmasından bu yana bölgede ciddi askeri hareketlilik içerisine girdi.

Rusya, Ukrayna sınır hattına bu hafta başında 28 taburunu yerleştirirken, askeri sevkiyatlarını da devam ettiriyor.

Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesindeki gerilimin artmasının ardından sonra Ukrayna'nın da bölgeye çok sayıda tank ve asker sevkiyatı yaptığı ifade edildi.

Rusya bölgeye füze ve uçaksavar sevk ediyor

Kırım Haber Ajansı'nın aktardığına göre Rusya, demiryolu üzerinden gerçekleştirdiği sevkiyatlarda Pantsir-S1 kısa ve orta menzilli karadan havaya füze ve uçaksavar sistemlerini bölgeye sevk etti.

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