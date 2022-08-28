Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rus askerini uyandırma videosu gündeme bomba gibi düştü
Ukrayna tarafından yayınlanan videoda siperde uyuyan bir Rus askerinin uyandırılış şekli sosyal medyada viral oldu.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait olduğu belirtilen bir drone görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu.
Rusya Ukrayna savaşı devam ederken sosyal medyaya düşen video dalga konusu oldu.
Videoda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait olduğu öne sürülen bir dron’dan uyuyan bir Rus askeri üzerine bırakılan bomba alay konusu oldu.
Görüntülerde drone üzerinden askerin üzerine atılan torpil büyüklüğündeki bombanın Rus askerini uyandırdığı görülüyor. Kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenilen video Twitter’da viral oldu.