Ukrayna silaha doymuyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, eylül ayında Kiev’e yeni askeri yardım beklentileri olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, eylül ayında Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketlerinin tahsis edilmesini beklediğini ifade etti.

Zelenskiy, “Ukrayna için şimdiden güçlü bir eylül hazırlamaya başladık. Uluslararası aktivitelerimiz bu haftalardakinden daha az olmayacak. Birincisi savunmamızdır, Ukraynalı askerler için yeni savunma paketleridir. Topçu silahları, zırhlı araçlar, hava savunma sistemleri ve füzeler, mayın temizleme teçhizatı” dedi.

Ukrayna için güvenlik garantilerine farklı ülkelerin dâhil edilmesine yönelik müzakerelerin de planlandığını söyleyen Zelenskiy, “Ukrayna'nın uluslararası etkinliklere, özellikle de BM Genel Kurulu oturumuna katılımını hazırlıyoruz. Birinci hanımefendiler ve beyefendilerin bir sonraki zirvesi ile Ukrayna'nın ‘yumuşak gücünü’ inşa ediyoruz. Dünyanın gıda güvenliği değişmeyen önceliktir. Hafta içi bu konularla ilgili birkaç toplantı olacak” ifadelerine yer verdi. (İLKHA)

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